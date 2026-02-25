Municipiul Baia Mare informează cetățenii că astăzi, 25 februarie, Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației a aprobat prelungirea termenului restricțiilor de circulație rutieră pe strada Gheorghe Șincai (tronson bretea Remin – strada Culturii) până la data de 30 aprilie.

Circulația se va desfășura prin incinta șantierului cu direcționare către strada 22 Decembrie. În zona restricționată se execută lucrări la obiectivul de investiții „Piața Revoluției”, solicitarea fiind formulată de Asocierea SC Milbostruct SRL și SC Constructim SRL.