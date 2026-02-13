Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a desfășurat, în perioada 2–6 februarie 2026, controale tematice la nivel național în supermarketuri și hipermarketuri, pentru verificarea respectării normelor de igienă, trasabilitate și etichetare a produselor alimentare de origine animală și nonanimală.

În total, au fost inspectate 1.605 unități comerciale, iar în urma controalelor au fost aplicate 517 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 5.521.500 de lei și 147 avertismente. De asemenea, inspectorii ANSVSA au emis 3 Ordonanțe de Suspendare a Activității (OSA) și 2 Ordonanțe de Interzicere a Activității (OIA), iar aproape o tonă de produse neconforme (980,52 kg) a fost reținută pentru neutralizare, în valoare de 11.185 de lei.

Principalele probleme constatate au vizat:

comercializarea produselor cu ambalaje deteriorate;

depozitare necorespunzătoare și spații supraaglomerate;

lipsa programelor de autocontrol și igienizarea necorespunzătoare a spațiilor și utilajelor;

întreruperea lanțului frigorific;

manipularea neadecvată a produselor proaspete la vitrinele asistate;

lipsa elementelor de identificare pentru produsele de origine animală.

Pe durata controalelor, au fost prelevate 191 de probe pentru analize de laborator, inclusiv microbiologice, reziduuri, metale grele și organisme modificate genetic, iar toate rezultatele au fost conforme.

„Supermarketurile și hipermarketurile au un rol esențial în siguranța alimentară, iar respectarea normelor de igienă, trasabilitate și păstrare este obligatorie. Acțiunile de control vor continua și în alte domenii ale industriei alimentare, pentru a asigura standarde ridicate de protecție a consumatorilor”, a declarat dr. Alexandru Bociu, președintele ANSVSA.

ANSVSA reamintește consumatorilor că pot transmite sesizări sau solicita informații privind siguranța alimentelor la Call Center-ul gratuit 0800.826.787.