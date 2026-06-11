La data de 11 iunie este marcat un moment important în istoria relațiilor bilaterale, respectiv împlinirea a 78 de ani de relații diplomatice neîntrerupte între Statul Israel și România.

Potrivit Ambasadei Israelului în România, la 11 iunie 1948, imediat după înființarea Statului Israel modern, cele două țări au stabilit primele oficii de reprezentare diplomatică, moment care a marcat începutul unei colaborări continue între cele două națiuni. În prezent, relațiile dintre Israel și România sunt descrise ca fiind solide și în continuă dezvoltare, bazate pe prietenie, cooperare și dialog în multiple domenii.

Cu această ocazie, Ambasada Israelului a transmis un mesaj aniversar și a prezentat intervenții oficiale ale ambasadorului Lior Ben Dor, precum și un fragment din discursul susținut de Clara Staicu, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe al României, cu prilejul Zilei Naționale a Israelului.

Evenimentul subliniază importanța relațiilor diplomatice stabile și a parteneriatului dintre cele două state, consolidate de-a lungul a aproape opt decenii.

Sursa: Ambasada Israelului în România