Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor a anunțat retragerea preventivă a unor produse alimentare pentru copii în mai multe țări din lume, după detectarea cereulidei, o toxină produsă de bacteria Bacillus cereus, care poate provoca greață, vărsături și diaree, scrie El Espanol, potrivit Mediafax.

Retragerile preventive au început în decembrie 2025 și vor continua în ianuarie 2026 ca măsură de sănătate publică. CEPCB a subliniat că retragerile afectează diferite loturi, produse și mărci la nivel global, cu articole comercializate atât în Europa, cât și în alte țări din lume.

Până în prezent, CEPCB a primit rapoarte privind cazuri de diaree la sugari după consumul produselor retrase, deși subliniază că nu s-a înregistrat niciun caz grav legat de acest eveniment. Mai precis, un sugar care consumase lapte praf dintr-un lot retras a fost testat pozitiv pentru toxină și a prezentat vărsături și diaree, recuperându-se însă în mod favorabil.

Pentru a fundamenta deciziile de gestionare a riscurilor, Comisia Europeană a solicitat EFSA (Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor) aviz științific cu privire la pragul de contaminare peste care produsele trebuie retrase. Cererea include două întrebări specifice: stabilirea unei doze de referință acute pentru cereulida la sugari și furnizarea de informații privind nivelurile tipice și maxime de consum ale formulelor pentru sugari. Avizul va fi publicat pe site-ul web al EFSA la începutul lunii februarie.

Nestlé a retras sute de loturi de formule infantile vândute în peste 60 de țări, inclusiv în Europa, America, Asia și Oceania. Printre formulele afectate se numără: SMA, BEBA, NAN, S-26 și Alfamino.

Danone a retras loturi de formule precum Aptamil produse în Irlanda și Germania din cauza aceleiași suspiciuni de contaminare.

Lactalis a retras anumite loturi de formule pentru sugari sub brandul Picot după ce unele ingrediente s-au dovedit potențial contaminate.

Alte mărci și loturi în unele țări, inclusiv în Israel, au fost retrase formule precum Nutrilon care prezentau niveluri mai mari decât limita de cereulid considerată sigură.

Cereulida este o toxină care poate provoca greață, vărsături și dureri de stomac bruște între 30 de minute și șase ore după ingestie. La sugarii mici, poate altera echilibrul de sodiu al organismului și provoca complicații precum deshidratarea. Efectele negative potențiale asupra sănătății sunt considerate ușoare până la moderate și depind de vârsta sugarului; nou-născuții și sugarii cu vârsta sub șase luni prezintă un risc mai mare de a suferi de o boală gravă.

Pentru sugarii care prezintă vărsături sau diaree după consumarea formulei pentru sugari incluse în retragere, ECDC recomandă consultarea unui profesionist din domeniul sănătății sau, dacă simptomele sunt grave, cum ar fi deshidratarea sau vărsăturile persistente, să se prezinte la urgențe. Simptomele gastrointestinale la sugari pot duce rapid la complicații, indiferent de cauza care stă la baza lor, subliniază ECDC.

În cele din urmă, avertizează că produsele retrase nu trebuie administrate sugarilor și copiilor mici. În plus, recomandă consumatorilor să urmeze instrucțiunile și orientările emise de autoritățile naționale de siguranță alimentară.