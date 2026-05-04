PSD are pregătite două scenarii de lucru pentru situația în care moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan va fi adoptată marți, iar social-democrații nu vor reuși să refacă o coaliție cu PNL fără actualul premier, au declarat surse politice.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan urmează să fie dezbătută și votată marți, 5 mai, în plenul reunit al Parlamentului. Votul este secret, cu bile, iar pentru adoptarea moțiunii sunt necesare 233 de voturi, majoritatea parlamentarilor.

Moțiunea are 254 de semnături, peste pragul necesar pentru adoptare. În Parlament sunt 465 de senatori și deputați, ceea ce înseamnă că moțiunea are nevoie de 233 de voturi pentru a trece.

Primul scenariu analizat de PSD, potrivit surselor citate, este ca Ilie Bolojan să rămână la Palatul Victoria după adoptarea moțiunii, în fruntea unui Guvern demis, cu atribuții limitate, până în toamnă.

În limbaj politic, sursele vorbesc despre varianta în care „Bolojan rămâne interimar”, însă, din punct de vedere constituțional, ar fi vorba despre un prim-ministru al unui Guvern demis, nu despre un premier interimar în sensul strict al art. 107 din Constituție.

Constituția prevede că Guvernul este demis la data retragerii de către Parlament a încrederii acordate, iar Guvernul al cărui mandat a încetat îndeplinește doar actele necesare administrării treburilor publice până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern.

În această variantă, PSD ar miza pe erodarea lui Bolojan în interiorul PNL, pe fondul unui Executiv lipsit de capacitatea de a promova politici noi.

Social-democrații iau în calcul fie ca PNL să accepte, ulterior, refacerea coaliției și desemnarea unui alt premier liberal, fie ca liberalii să îl debarce pe Bolojan, moment în care ar putea fi reluate discuțiile pentru o coaliție PSD-PNL-UDMR, eventual cu USR, dacă formațiunea ar mai dori să participe la guvernare.

Al doilea scenariu pregătit de PSD este formarea unei majorități parlamentare fără PNL și fără AUR. Potrivit calculelor discutate în partid, social-democrații ar putea încerca o construcție cu UDMR, grupul minorităților naționale și parlamentari din zona SOS, POT, PACE și neafiliați, inclusiv eventuali parlamentari care ar pleca din PNL.

Pe această formulă, calculele invocate de sursele politice arată astfel: PSD – 129 de parlamentari, UDMR – 32, minorități – 17, SOS – 15, POT – 16, PACE – 12 și neafiliați – 19. Totalul ar ajunge la 240 de parlamentari, peste pragul de 233 necesar pentru o majoritate.

Înaintea votului de marți, partidele care au depus moțiunea încearcă să își securizeze voturile. Potrivit surselor politice, PSD, AUR și PACE au decis ca parlamentarii lor să voteze cu bilele la vedere. Scopul este evitarea trădărilor la un vot considerat decisiv pentru soarta Guvernului Bolojan, pe fondul unui efort al liberalilor de a convinge parlamentari care au semnat moțiunea să nu o voteze.

Tabăra care nu susține moțiunea ar urma să fie prezentă în plen, dar să nu voteze, potrivit strategiei discutate înaintea ședinței. În aceste condiții, cheia votului nu va fi doar numărul parlamentarilor prezenți, ci capacitatea PSD, AUR și PACE de a transforma semnăturile de pe moțiune în voturi efective.

Moțiunea a fost depusă de PSD, AUR și PACE – Întâi România, după ieșirea PSD din coaliția guvernamentală, care a lăsat Guvernul Bolojan fără majoritate parlamentară. PSD a exclus intrarea AUR într-un viitor guvern, deși cele două formațiuni susțin împreună demersul de demitere a Cabinetului Bolojan.

