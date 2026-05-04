Naționala feminină a României (numărul 7 mondial) a reuşit o nouă victorie uriașă la Campionatul Mondial de tenis de masă de la Londra, scor 3-1, în fața reprezentativei din Taiwan (locul 6 mondial).

După succesul uriaș în fața Coreei de Sud (numărul 3 mondial), scor 3-2, România, vicecampioană europeană, s-a impus din nou și a obținut calificarea în faza următoare de pe locul 2 în Gruia 1 din Stage 1A. ”O calificare frumoasă, muncită, dorită și mult așteptată”, a fost reacția Federației Române de Tenis de Masă.

Bernadette Szocs a pierdut primul meci, în fața lui Peng Yu-Han, scor 1-3 (9-11, 11-2, 6-11, 9-11), dar Andreea Dragoman a restabilit egalitatea, după succesul cu Yeh Yi-Tian, 3-1 (12-10, 7-11, 19-17, 13-11).

Elizabeta Samara a învins-o pe Wu Ying Syuan, 3-0 (12-10, 11-9, 11-7), și a dus România în avantaj, iar punctul decisiv a fost obținut de Bernadette Szocs, care s-a întors cu încredere la masa de joc și a trecut de Yeh Yi-Tian, 3-0 (11-6, 11-9, 12-10).

România a pierdut primul său meci în faţa campioanei mondiale China, cu 0-3. Reprezentativa noastră s-a calificat în faza eliminatorie a competiției, în care vor lua parte 32 de echipe. România este favorită numărul 4 și, în urma tragerii la sorți, va întâlni Olanda în 16-imile de finală.

La masculin, România a obținut 3 victorii din tot atâtea posibile la Campionatul Mondial de la Londra.

După ce a trecut cu 3-0 de Benin și Argentina, naționala masculină a României a învins și Peru, scor 3-1. În urma celui de-al 3-lea succes, tricolorii au câștigat grupa 9 din Stage 1B și s-au calificat în runda următoare a competiției, printre cele mai bune 32 de echipe.