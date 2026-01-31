Comuna Lăpuș a dat startul lucrărilor pentru instalarea panourilor fotovoltaice și a bateriilor de stocare destinate unui număr de 370 de gospodării, într-un amplu proiect finanțat prin programul european RePower EU – Next Generation EU. Investiția marchează un moment important pentru dezvoltarea locală, având ca obiectiv creșterea independenței energetice și reducerea costurilor la utilități pentru familiile din comună.

Potrivit administrației locale, fiecare gospodărie inclusă în proiect va beneficia de un sistem fotovoltaic modern, completat de baterii de stocare a energiei, care vor permite utilizarea curentului produs chiar și în afara orelor de soare. Astfel, beneficiarii își vor putea reduce considerabil facturile la energie electrică și vor deveni mai puțin dependenți de fluctuațiile pieței energetice.

În același timp, proiectul contribuie la tranziția către surse de energie regenerabilă și la reducerea emisiilor de carbon, aliniind comuna Lăpuș la direcțiile europene privind protecția mediului și sustenabilitatea. Reprezentanții autorităților locale subliniază că aceasta este una dintre cele mai ample inițiative de acest tip implementate în zonă, cu impact direct asupra calității vieții locuitorilor.

„Au început lucrările pentru instalarea panourilor fotovoltaice și a bateriilor de stocare pentru cei 370 de beneficiari din comunitatea noastră. Prin acest proiect, lăpușenii își vor reduce semnificativ costurile la energia electrică. Proiectele noastre sunt importante și aduc plus-valoare comunității”, a declarat primarul comunei Lăpuș, Cristina Buda.

Lucrările se vor desfășura etapizat, iar autoritățile estimează că, odată finalizat, proiectul va transforma Lăpușul într-un exemplu de bună practică pentru comunitățile rurale care își propun să investească în energie verde și soluții sustenabile pe termen lung.