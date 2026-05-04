Inter Milano a învins-o pe Parma, scor 2-0, în etapa 35 din Serie A și a devenit campioana Italiei. Cu trei etape înainte de finalul sezonului 2025/2026, Inter are 82 de puncte, cu 12 peste Napoli (locul 2), iar titlul a fost deja adjudecat.

Este primul titlu în Serie A din cariera de antrenor al lui Cristi Chivu, după ce în cea de jucător a reușit să-și asigure trei Scudetto-uri tot cu Inter.

La scurt timp după finalul meciului și sărbătoarea de pe teren, Cristi Chivu s-a prezentat în fața camerelor și a vorbit pentru prima dată în calitate de campion al Italiei ca antrenor principal.

Tehnicianul român a vorbit despre performanța reușită, dar și despre efortul depus de către elevii săi.

„Am intrat în istoria lui Inter? Poate că am făcut-o chiar și înainte, am câștigat ceva. Meritul le revine acestor jucători, care au trebuit să suporte povestea de anul trecut, dezamăgirea, batjocurile celor care încearcă mereu să denigreze această echipă. Este o pagină importantă în istoria acestui mare club”, a spus Cristi Chivu, citat de presa din Italia.

Concret, Chivu a devenit primul antrenor străin care câștigă Serie A, după 16 ani. Ultimul a fost Jose Mourinho, tot cu Inter, în sezonul 2009/2010, atunci când pe teren se afla și fotbalistul român.

În plus, tehnicianul de 45 de ani a devenit doar al doilea care câștigă trofeul în calitate de jucător și de antrenor.

Singurul care reușise acest lucru până acum era Armando Castellazzi, care a câștigat pe teren titlul în 1930, iar mai apoi ca antrenor în 1938, notează tuttomercatoweb.it.