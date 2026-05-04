Minivacanța prilejuită de Ziua Internațională a Muncii s-a desfășurat fără incidente majore în județul Maramureș, potrivit datelor transmise de Inspectoratul de Jandarmi Județean.

Aproximativ 160 de jandarmi au fost mobilizați în această perioadă, aceștia executând 61 de misiuni de asigurare și menținere a ordinii publice. Intervențiile au avut loc atât în localități, cât și în stațiuni turistice sau pe trasee montane frecventate de turiști.

Pe durata acțiunilor, jandarmii au legitimat circa 50 de persoane. În urma neregulilor constatate, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 11.000 de lei. Cele mai multe dintre acestea au vizat tulburarea liniștii publice, consumul de alcool în locuri nepermise și apelarea la mila publicului, fapte sancționate conform legislației în vigoare.

De asemenea, pentru aprinderea focului în zone neamenajate, au fost aplicate amenzi suplimentare în valoare de 8.000 de lei.

Reprezentanții Jandarmeriei au transmis mulțumiri cetățenilor care au respectat recomandările autorităților, contribuind astfel la menținerea unui climat de ordine și siguranță pe întreaga durată a minivacanței.