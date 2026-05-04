Incompatibilitate constatată de ANI la Spitalul Județean din Baia Mare. Reprezentant al CJ Maramureș, în conflict cu legea

Bogdan Gabriel Ștețco, reprezentant al Consiliului Județean Maramureș în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare, a fost declarat incompatibil de Agenția Națională de Integritate (ANI).

Inspectorii de integritate au stabilit că, în perioada 28 mai 2021 – 30 august 2023, acesta a exercitat simultan funcția de membru în Consiliul de Administrație al spitalului și o funcție de conducere politică, respectiv președinte al organizației de tineret a unui partid politic din județul Maramureș.

Potrivit ANI, situația contravine prevederilor art. 178 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006, coroborate cu art. 187 alin. (13) din același act normativ, care interzic cumulul unor funcții din sistemul sanitar cu funcții de conducere în partide politice.

Un caz similar a fost identificat și la Spitalul Orășenesc Târgu Lăpuș. PETRUȚ TICULESCU SILVIAN-CĂTĂLIN, reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație al unității medicale, ar fi deținut în paralel, începând cu luna decembrie 2022, și funcția de membru în biroul politic local al unei formațiuni politice.

Reprezentanții ANI precizează că persoanele vizate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare și despre drepturile de care beneficiază. Cu toate acestea, Bogdan Gabriel Ștețco, alături de alte două persoane evaluate, nu a transmis un punct de vedere în cadrul procedurii.

Conform legislației în vigoare, constatarea stării de incompatibilitate poate atrage sancțiuni disciplinare și interdicția de a ocupa o funcție publică pentru o perioadă de trei ani de la rămânerea definitivă a deciziei.

Cazurile readuc în atenție modul în care sunt făcute unele numiri în structurile de conducere ale unităților sanitare din Maramureș, în contextul în care legea impune reguli stricte privind incompatibilitățile.