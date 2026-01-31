Organizatorii celebrului Festival-Concurs Național de Satiră și Umor „Zâmbete în Prier” de la Vișeu de Sus au anunțat temele celei de-a XXIV-a ediții, adresate creatorilor de umor literar din întreaga țară. Competiția cuprinde mai multe secțiuni, fiecare cu cerințe specifice.

Secțiunile concursului:

Concurs de epigrame

Participanții sunt invitați să trimită:

două epigrame pe tema: „Ai bani, ai prieteni – n-ai bani, n-ai prieteni”;

două epigrame pe tema: „A răbda, răbdare”.

Cuvântul ales nu este obligatoriu să fie folosit în rimă, însă este obligatoriu să fie inclus în catren, la orice mod sau timp.

Concurs de parodie

Concurenții vor realiza o parodie după poezia „Al optulea sonet. Facerea omului” de Vasile Morar.

Concurs de gazel

Tema propusă este „Despre pace”, revalorificată din perspectivă umoristică, de preferat în maniera coșbuciană a speciei.

Lucrările pentru aceste secțiuni vor fi trimise în format electronic, până la data de 23 martie, la adresa de e-mail:

culturaviseudesus@yahoo.com cu mențiunea: „Pentru concursul de epigrame/parodie/gazel”.

Concurs de volume

Pot participa volume de umor (epigrame, fabule, proză scurtă, parodii, sonete, rondeluri, antologii), tipărite în perioada aprilie 2025 – martie 2026. Volumele vor fi expediate în două exemplare, până cel târziu la data de 9 martie 2026, la adresa: Muzeul de Istorie și Etnografie, str. Libertății nr. 7, Vișeu de Sus, jud. Maramureș, cod poștal 435700, cu specificația: „Pentru concursul de volum”.

Informații suplimentare: la 0741 099 253 – Lucian Perța, 0755 820 904 – Ileana Horj.