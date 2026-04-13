Astăzi, 13 aprilie, credincioșii ortodocși sărbătoresc Lunea Albă, a doua zi a praznicului Învierii Domnului. Momentul prelungește atmosfera de lumină și bucurie adusă de victoria lui Iisus Hristos asupra morții, fiind asociat cu iertarea și reînnoirea sufletească.

Sărbătoarea este însoțită de numeroase tradiții și obiceiuri populare, transmise de generații, care reflectă dorința comunităților de a păstra vie semnificația perioadei pascale.

Ziua sfântă capătă o semnificație aparte, reunind valorile spirituale și obiceiurile tradiționale într-un cadru care apropie oamenii și consolidează sentimentul de apartenență la comunitate.

Lunea Albă, celebrată în a doua zi de Paște, continuă împlinirea Învierii lui Hristos și marchează un moment special pentru credincioșii ortodocși. Evenimentul simbolizează coborârea Mântuitorului în iad și deschiderea drumului spre mântuire, oferind prilejul unei meditații asupra purificării sufletești și a renașterii spirituale. Denumirea sărbătorii evocă lumina, curățenia și reînnoirea interioară, amintind credincioșilor despre deschiderea porților Raiului și darurile divine care însoțesc această

După sărbătoarea Învierii, a doua zi de Paște îi îndeamnă pe credincioși să participe la slujbele religioase, marcând începutul Săptămânii Luminate. Intervalul păstrează spiritul pascal, oferă liniște sufletească și devine un timp dedicat cugetării, iertării și comuniunii. Salutul „Hristos a Înviat!” primește acum răspunsul „Adevărat a Înviat!”, menținând viu mesajul biruinței vieții asupra morții.

Lunea Albă și întreaga Săptămână Luminată sunt marcate de tradiții care pun accent pe familie, credință și respectarea obiceiurilor. Aceste zile prelungesc bucuria Paștelui și aduc comunitățile mai aproape, într-un spirit de sărbătoare și armonie.

Un obicei specific este stropitul, întâlnit mai ales în Transilvania. Conform tradiției, fetele sunt stropite cu apă sau parfum de feciori. În schimb, acestea oferă băutură și mici daruri. Ritualul simbolizează purificarea, sănătatea și reînnoirea, având rădăcini într-o legendă legată de vestirea Învierii.