Cu inimile împovărate de tristețe, ne despărțim astăzi de Dan Vascul, colegul și prietenul nostru drag, un OM cu suflet mare și glas de aur care a știut să aducă lumină și bucurie oriunde a pășit.

Dan n-a fost doar un artist. A fost un om al oamenilor, un fiu adevărat al comunității și regiunii noastre care a purtat cu demnitate și dragoste portul, graiul și cântecul locului. În vocea lui se auzeau munții și izvoarele, dorul și iubirea, lacrima și veselia unei lumi curate pe care el a slujit-o cu inimă deschisă până în ultima clipă.

Cu modestia și bunătatea care l-au definit, Dan a știut să fie mereu aproape de toți, de colegi, de prieteni, de cei aflați în bucurie sau în necaz. Era omul care aducea zâmbetul care nu știa să refuze o rugăminte și care credea sincer în puterea muzicii de a uni suflete.

Pentru noi, cei rămași, va rămâne mereu o parte din cântecul acestui oraș. Baia Sprie își pierde astăzi un fiu drag, dar câștigă un ecou de nemurire, căci vocile adevărate nu se sting, ele răsună în amintirile și inimile celor care le-au iubit.

Transmit, în nume personal și în numele întregii comunități, un gând de mângâiere soției și fiilor lui Dan care i-au fost mereu sprijin și inspirație. Vă suntem aproape cu sufletul și cu rugăciunea.

Din partea comunității din Baia Sprie,

Rămas bun, Dane drag!

Mulțumim pentru fiecare cântec, pentru fiecare clipă de bucurie, pentru omenia ta curată.

Să-ți fie odihna ușoară și veșnicia plină de lumină, acolo unde glasurile bune nu se sting, ci se prefac în muzică cerească.

Înmormântarea va avea loc vineri 10.10.2025 de la ora 13⁰⁰ la capela bisericii ortodoxe „Pogorârea Sfântului Duh” din Baia Sprie.