Sâmbătă, 21 martie, Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și CSM Târgu Jiu, joc din cadrul etapei a 18-a din Liga Florilor MOL. Al treilea joc dintre cele două echipe în acest sezon și a treia victorie pentru Minaur, chiar dacă jocul în sine n-a fost deloc grozav. În prima parte s-au marcat 31 de goluri, am mai fost și alte atacuri pierdute, dar în partea a doua ritmul a scăzut vizibil, apărările au fost mai tari și am avut doar 16 reușite în total. Până la urmă sunt importante punctele, care ne mențin în lupta din zona europeană.

Minaur mai are de jucat în acest sezon: acasă cu Galați (28 martie – sferturi Cupa României), acasă cu Rm. Vâlcea (4 aprilie – etapa 19), deplasare la Slatina (18 aprilie – etapa 20), deplasare la Craiova (25 aprilie – restanță din etapa 13), turneul Final4 Cupa României (9-10 mai – unde sperăm să ajungem), acasă cu Dunărea Brăila (16 mai – etapa 21), deplasare la Rapid (23 mai – etapa 22).

CS Minaur Baia Mare – CSM Târgu Jiu: 25-23 (16-15)

Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare; cca 400 spectatori

Oficialii jocului. Arbitri: Adrian Manafu (București) – Daniel Pavel (Buzău). Observator: Victor Sighicea (Râmnicu Vâlcea)

Aruncări de la 7m: 8-2 (transformate: 6-2; au ratat: Spugnini, Quintino). Minute de eliminare: 10-4 (Quintino 2, Da Costa 2, Mițicuș / Darie, Zinatulina)

CS Minaur: Iulia Dumanska (8 intervenții), Clara Preda (3 intervenții) – Teodora Damian 3 (din 7m), Jessica Quintino Ribeiro 5 (unul din 7m), Maria Gomes da Costa 2, Eliza Lăcisteanu, Cristina Maria Lazea 2, Nikoletta Papp 2, Amelia Lundback 1, Dziyana Ilyina 3, Alba Chiara Spugnini Santome 6 (2 din 7m), Anca Mițicuș 1. Nu au jucat: Sorina Brîndușa, Emilia Galinska, Denisa Romaniuc, Andreea Maria Ianăși. Oficiali: Joao Alexandre Ferreira Florencio, Alexandru Sabou, Daniel Apostu, Valentina Mitrașcă

CSM Târgu Jiu: Jessica Romina Varga Ferreira (4 intervenții), Anastasja Babovic Vujovic (7 intervenții, a apărat un 7m) – Helena Gilda Simao Paulo 7 (2 din 7m), Alexandra Maria Frățilescu Gavrilă 2, Minodora Florentina Ancuța (nu a jucat), Aitana Santos Santome 2,Larisa Dadiana Șerban 1, Sarah Aida Darie, Iryna Zinatullina 2, Paulina Perez Buforn 4, Laura Petruța Moldovan (nu a jucat), Florența Dorina Dumbrăvean 1, Maria-Valentina Bardac 1, Raluca-Ionela Nicolae 3. Oficiali: Liviu Ion Andrieș, Andrei Enache, Petre Tocaru, Grigore Albici

Declarații după meci

Iryna Zinatulina (jucătoare Târgu Jiu): “Am avut un meci greu, în fața unei echipe foarte bune. Sigur că putea fi mai bine pentru noi dacă ne gândim la rezultatul final, chiar ne-am apărat foarte bine în repriza a doua, însă Baia Mare a avut un pic mai multă consistență pe faza de atac.”

Liviu Andrieș (antrenor Tâvrgu Jiu): “Am avut o evoluție mai bună în comparație cu celelalte două jocuri pe care le-am disputat cu cele de la Baia Mare, suntem pe un drum bun, zic eu. Dacă nu făceam atâtea greșeli de prindere-pasare, era altceva. Una peste alta suntem mai sus. Suntem mai bine ca anul trecut și vom încerca să facem o echipă cât mai competitivă cu ce fonduri avem. Am evitat barajul și acesta este cel mai important pentru noi.”

Cristina Maria Lazea (jucătoare Minaur): “Știam cș nu va fi deloc un meci ușor, chiar dacă noi am mai învins echipa din Târgu Jiu și am încercat să facem în teren ceea ce am pregătit la antrenamente. Noi suntem în zona europeană, sperăm la mai mult și Doamne-ajută să fie așa cum ne dorim. Pentru asta muncim.”

Clara Preda (jucătoare Minaur): “În prima parte a meciului am fost conduse, dar apoi toată lumea și-a făcut bine treaba și am recuperat, iar apoi ne-am asigurat cele două puncte. Campionatul acesta este plin de surprize, meciurile care urmează nu vor fi deloc ușoare, dar ne bazăm oe unitatea de grup și pe puterea de care am dat dovadă să ne putem clasa între primele cinci pentru a prinde din prima un loc de cupă europeană.”

Joao Alexandre Ferreira Florencio (antrenor Minaur): “Noi am știut că avem de luptat cu o echipă care este bună în duelurile unu la unu. În prima repriză nu ne-am apărat bine, dar în partea a doua am luat doar șapte goluri, ceea ce este o mare diferență. N-avem nimic de pierdut și trebuie să jucăm așa cum am făcut-o în partea a doua. Nu sunt satisfăcut, vreau aceeași atitudine tot meciul, nu doar 30 de minute. Însă, la urma urmei, este bine pentru că am obținut cele două puncte.”

Etapa 18

CSM București – Gloria Bistrița: 18-21

Dunărea Brăila – CSM Galați (sâmbătă, 21 martie, 17.30)

CSM Slatina – HC Zalău (sâmbătă, 21 martie, 18.00)

CS Minaur Baia Mare – CSM Târgu Jiu: 25-23

SCM Râmnicu Vâlcea – SCMU Craiova (sâmbătă, 21 martie, 17.30, Pro Arena)

Rapid București – Corona Brașov (sâmbătă, 2 mai).

Clasament

Gloria Bistrița – 34p (570-429) – 18 CSM București – 33p (575-476) – 18 Corona Brașov – 27p (520-442) – 17 SCM Rm. Vâlcea – 21p (549-455) – 17 Minaur Baia Mare – 19p (474-478) – 17 CSM Slatina – 18p (486-481) – 17 Rapid București – 15p (488-476) – 17 Dunărea Brăila – 15p (489-457) – 17 CSM Târgu Jiu – 10p (432-538) – 18 SCMU Craiova – 9p (412-462) – 16 CS HC Zalău – 4p (385-503) – 17 CSM Galați – 1p (376-559) – 17

