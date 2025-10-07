Primăria Comunei Băiuț organizează, sâmbătă, 11 octombrie 2025, tradiționalul „Bal al Seniorilor”, un eveniment de suflet dedicat persoanelor vârstnice din comunitate. Manifestarea va avea loc la Căminul Cultural din Băiuț, începând cu ora 16:00.

Evenimentul își propune să aducă împreună seniorii comunei într-o atmosferă caldă, plină de voie bună, muzică și dans. Este un prilej de socializare, recunoștință și celebrare a celor care au contribuit de-a lungul anilor la dezvoltarea comunității.

Primăria Comunei Băiuț transmite tuturor invitația de a participa și de a se bucura de o după-amiază plină de emoție și tradiție: