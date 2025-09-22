Societatea VITAL S.A. – Agenția Vișeu de Sus anunță că începând de luni, 22.09.2025 furnizarea apei potabile către utilizatorii din Vișeu de Sus, va fi întreruptă în intervalul orar 22.00 – 05.00 ca urmare a scăderii debitului în frontul de captare.

Măsura, independentă de voința noastră, este generată de nivelul scăzut de precipitații înregistrat în ultima perioadă cumulat cu seceta prelungită cu care ne confruntăm, ceea ce face ca debitul de apă disponibil pentru preluare/tratare și distribuire în rețeaua publică să fie unul extrem de scăzut.

Programul de furnizare al apei potabile, către utilizatorii din zona amintită mai sus, se va menține până la reglementarea situației.

Mulțumim pentru înțelegere și vă sfătuim să folosiți apa cu responsabilitate, evitând risipa, pentru a asigura o distribuție echitabilă și continuă! Folosirea rațională a apei este o responsabilitate comună atât a furnizorului, cât și a utilizatorilor!

Pentru informații suplimentare sau alte sesizări, dispeceratul VITAL S.A. vă stă la dispoziție la numerele de telefon. 0262/215150, 1, 2 și 0362/401052, 3, 0372752661.