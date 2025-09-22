Duminică, 21 septembrie a.c., timp de două ore, polițiștii din Sighetu Marmației au desfășurat la o acțiune pe raza municipiului.

Acțiunea a vizat prevenirea și combaterea situațiilor de risc și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică.

Pentru îndeplinirea obiectivelor în ceea ce privește siguranța deplasării pe drumurile publice și a cetățenilor, polițiștii au legitimat 97 de persoane și au oprit pentru a fi verificate 73 de autoturisme care circulau pe sectoarele de drum de pe raza municipiului.

Ca urmare a abaterilor constatate, au fost aplicate 52 de sancțiuni contravenționale, 34 dintre aceste în baza O.U.G. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, iar 18 pentru abaterile constatate la Legea nr. 61 din 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Pentru a preveni săvârșirea altor fapte ilegale, polițiștii au luat măsura suspendării dreptului de aconduce față de doi conducători auto care prezentau pericol pentru societate și au reținut un certificat de înmatriculare și un set de plăcuțe de înmatriculare.

Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate depășește suma de 21.800 de lei.