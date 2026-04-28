Luni, 27 aprilie a.c., în jurul orei 15.50, polițiștii din Baia Sprie au oprit pe strada Dragoș Vodă din localitate, un vehicul tip A.T.V., care nu avea montate plăcuțe cu număr de înmatriculare.

Polițiștii au stabilit faptul că, vehiculul era condus de un bărbat de 67 de ani.

Din verificările efectuate a reieșit că vehiculul figurează ca fiind radiat din circulație, iar bărbatul în cauză nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

