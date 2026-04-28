Hub-ul Învățătorilor își consolidează rolul de spațiu activ de formare și schimb de bune practici pentru comunitatea cadrelor didactice din județ, printr-un nou atelier dedicat dezvoltării competențelor pedagogice.

Sâmbătă, cadre didactice debutante și studenți ai specializării PIPP au participat la sesiunea „Cuvintele prind aripi”, organizată la Școala Gimnazială „Dr. I. Mihalyi de Apșa” din Sighetu Marmației. Activitatea a fost centrată pe literație și pe strategiile de comunicare utilizate în alternativa educațională Step by Step.

Atelierul a fost susținut de prof. înv. primar Adina Godja și Maria Dubiuc, care, în calitate de facilitatoare, au adus în prim-plan metode interactive și exemple concrete de bună practică. Participanții au descoperit cum „Mesajul Zilei” poate deveni un instrument pedagogic dinamic, capabil să stimuleze curiozitatea și implicarea elevilor, depășind statutul de simplă rutină didactică.

Inspectoratul Școlar Județean Maramureș susține astfel de inițiative, punând accent pe dezvoltarea competențelor metodice, mentorat și consolidarea unei comunități profesionale bazate pe colaborare.

Evenimentul a reunit dascăli dornici să aducă inovație la clasă, demonstrând încă o dată că educația de calitate se construiește prin dialog, implicare și schimb constant de idei.