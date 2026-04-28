Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș atrag atenția conducătorilor auto asupra importanței respectării regimului legal de viteză pentru menținerea siguranței pe drumurile publice.

În perioada 24-26 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Poliției orașului Ulmeni și cei ai Secției 3 Poliție Rurală Fărcașa au desfășurat acțiuni pentru creșterea gradului de siguranță pe drumurile publice.

Scopul acțiunilor a vizat prevenirea și combaterea nerespectării regimului legal de viteză de către conducătorii auto, dar și a consumului de alcool și substanțe psihoactive.

Pe parcursul acțiunilor au fost oprite și verificate 92 de autoturisme, fiind aplicate 25 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, zece dintre acestea pentru încălcarea regimului legal de viteză.

De asemenea, în cazul a cinci conducători auto care prezentau pericol pentru siguranța circulației pe drumurile publice, polițiștii au dispus reținerea permisului de conducere.

Un caz concret îl vizează pe un conducător auto surprins cu 133 km/h în localitatea Ariniș. Un tânăr de 29 de ani a fost depistat de polițiștii rutieri în timp ce rula cu 133 km/h în localitatea Ariniș, pe un sector de drum unde limita legală este de 50 km/h.

Aparatul radar a înregistrat viteza în cursul zilei de 25 aprilie a.c., în jurul orei 15.10. Echipajul de poliție a intervenit prompt și a oprit autovehiculul.

Conducătorul auto a fost sancționat contravențional și i-a fost reținut permisul de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru 90 de zile, conform legislației în vigoare.

Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate depășește suma de 14.000 de lei.