ASSOC a lansat, în parteneriat cu administrații locale din județele Maramureș și Bistrița-Năsăud, o rețea socială de centre RESPIRO, menită să ofere servicii moderne pentru persoanele adulte cu dizabilități și familiile acestora. Inițiativa vine ca răspuns la o nevoie reală din comunitate, oferind două servicii esențiale: îngrijire temporară pentru persoanele cu dizabilități și, în același timp, un răgaz necesar pentru familiile și îngrijitorii acestora.

Proiectele presupun construirea unor centre moderne, fiecare cu o capacitate de până la 18 beneficiari simultan și un impact anual estimat la aproximativ 100 de persoane adulte cu dizabilități, alături de aparținători. Acestea vor fi deschise în localitățile Cicârlău, Lăpuș și Ruscova, precum și în comunele Coșbuc și Teaca.

Centrele RESPIRO vor oferi servicii specializate, inclusiv cazare temporară pentru perioade de până la 180 de zile pe an. În același timp, sprijinul nu se limitează la perioada petrecută în centru, întrucât specialiștii vor dezvolta programe dedicate vieții de zi cu zi a beneficiarilor.

Mai mult, ASSOC își propune să continue intervenția și după ieșirea din centre, prin activități care să susțină autonomia, participarea socială și integrarea în comunitate.

Rolul organizației este unul esențial în implementarea acestor proiecte, prin expertiza acumulată în peste 30 de ani de activitate în domeniul serviciilor sociale, metodologia proprie de intervenție și programele complementare dezvoltate de specialiști. De asemenea, ASSOC va asigura suport pe termen lung, contribuind la menținerea unor standarde ridicate de calitate.

Detalii suplimentare despre fiecare proiect pot fi consultate pe site-ul ASSOC.