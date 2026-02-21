Polițiștii de frontieră maramureșeni au descoperit într-un autoturism, al cătui șofer nu a oprit la semnalele regulamentare, 24.000 de pachete de țigări de proveniență duty-free, în valoare de peste 464.000 lei, marfă ce urma să ajungă pe piața neagră de desfacere din zonă.

În seara zilei de 19 februarie a.c., polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Sighetu Marmației au desfășurat o acțiune pentru combaterea contrabandei cu produse accizabile în zona de responsabilitate. În jurul orei 21.30, au efectuat semnalele regulamentare pentru a opri, pe o stradă din municipiul Sighetu Marmației, un autoturism pe care erau aplicate plăcuțe cu număr de înmatriculare specific Franței.

Deoarece șoferul mașinii nu a oprit la semnalele regulamentare ale polițiștilor, aceștia au declanșat o acțiune pentru oprirea acestuia. După aproximativ 1,5 km, șoferul a abandonat mașina într-o zonă mlăștinoasă. Pentru reținerea acestuia, polițiștii de frontieră au efectuat somații verbale, însă, pentru că nu s-a oprit, au efectuat și 12 focuri de avertisment în plan vertical, cu respectarea prevederilor legale.

În mijlocul de transport au fost observate mai multe colete învelite în folie de culoare neagră, ambalaje specifice baxurilor cu țigări. Maşina a fost condusă la sediul instituției, iar în urma inventarierii bunurilor aflate în interiorul acesteia a rezultat cantitatea de 48 de baxuri de țigări (24.000 de pachete), diferite mărci, provenite din magazine de tip duty-free.

Întreaga cantitate de țigări, în valoare de 464.112 de lei, a fost ridicată în vederea confiscării. De asemenea, autovehiculul, în valoare de aproximativ 87.000 de lei, a fost indisponibilizat la sediul instituției pentru continuarea cercetărilor.

În cauză, poliţiştii de frontieră maramureșeni efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, precum și pentru identificarea persoanelor implicate și documentarea întregii activități infracționale, sub directa supraveghere a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației.