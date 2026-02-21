Dansul prinde viață, săptămână de săptămână, în centrele pentru vârstnici aflate în subordinea Direcția de Asistență Socială Baia Mare. Într-o atmosferă caldă și plină de entuziasm, seniorii băimăreni demonstrează că ritmul, energia și dorința de a socializa nu țin cont de vârstă.

Sub îndrumarea voluntarei Maria Seraz, profesor coregraf, activitățile de dans au devenit un adevărat moment de terapie pentru trup și suflet. Fiecare sesiune aduce nu doar mișcare și coordonare, ci și zâmbete, încredere și conexiuni autentice între participanți.

Sălile de activități se transformă într-un spațiu al prieteniei, unde poveștile de viață sunt împărtășite cu sinceritate, iar energia pozitivă se transmite de la un participant la altul. Pentru mulți dintre bunicii prezenți, aceste întâlniri reprezintă un prilej așteptat cu nerăbdare – o ocazie de a ieși din rutină și de a simți bucuria de a fi împreună.

Reprezentanții instituției subliniază că astfel de inițiative contribuie la menținerea unui stil de viață activ și la combaterea izolării sociale în rândul vârstnicilor. Activitățile demonstrează, încă o dată, că fiecare etapă a vieții merită trăită cu demnitate, implicare și voie bună, iar dansul poate fi puntea care unește generații și suflete.