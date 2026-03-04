Conform Legii 217 din 2003, violența domestică înseamnă orice inacțiune sau acțiune intenționată de violență fizică, sexuală, psihologică, economică, socială, spirituală sau cibernetică care se produce în mediul familial sau domestic ori între soți sau foști soți, precum și între actuali sau foști parteneri, indiferent dacă agresorul locuiește sau a locuit împreună cu victima.

În după-amiaza de 2 martie, polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați de către o tânără de 31 de ani cu privire la faptul că a fost agresată fizic de către iubitul ei.

În fapt, în urma verificărilor efectuate de polițiști a reieșit că în cursul aceleași zile, pe fondul consumului de alcool, tânăra ar fi fost agresată fizic de iubitul ei de 27 de ani. De asemenea, s-a stabilit faptul că acesta ar fi șantajat-o pe tânără din cauza faptului că nu și-ar mai dori continuarea relației.

De îndată, polițiștii au întocmit formular de evaluare a riscului, fiind emis un ordin de protecție provizoriu împotriva tânărului.

Polițișii au întocmit dosar penal și sub supravegherea procurorului de caz continuă cercetările.

Polițiștii intervin prompt în vederea protejării victimelor violenței domestice și aplică cu fermitate prevederile legale față de persoanele care încalcă legea.