Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția asupra creșterii numărului de mesaje frauduloase care solicită acțiuni imediate, plăți suplimentare sau furnizarea de date personale prin accesarea unor linkuri suspecte. Specialiștii recomandă utilizatorilor să ia o pauză înainte de a reacționa și să analizeze cu atenție autenticitatea mesajelor primite.

Potrivit DNSC, hackerii folosesc frecvent mesaje trimise prin SMS, e-mail sau aplicații de mesagerie pentru a induce panică sau urgență, mizând pe reacții rapide din partea victimelor. Pentru a evita astfel de capcane, instituția oferă câteva recomandări esențiale: evitarea accesării linkurilor sau atașamentelor din mesaje nesolicitate, necompletarea datelor personale sau financiare la cerere și verificarea atentă a corectitudinii gramaticale a mesajelor.

De asemenea, utilizatorii sunt sfătuiți să verifice existența promoțiilor sau concursurilor doar pe canalele oficiale ale companiilor și să își amintească faptul că nu pot câștiga premii la concursuri la care nu au participat.

În acest context, companiile de curierat subliniază că nu transmit niciodată solicitări de plată prin SMS sau prin canalele de social media. Plățile se efectuează exclusiv online, în prealabil, la comerciant, prin intermediul aplicațiilor sau ramburs, direct la curier sau la easybox, în funcție de opțiunea aleasă la plasarea comenzii.

Reprezentanții firmelor de curierat precizează că extinderea termenului de păstrare a coletului este disponibilă doar pentru utilizatorii aplicației mobile și poate fi achitată exclusiv din aplicație. Companiile nu solicită și nu vor solicita sume suplimentare prin mesaje text pentru prestarea serviciilor sale.

Autoritățile și companiile recomandă vigilență sporită și verificarea informațiilor din surse oficiale, pentru a preveni pierderile financiare și compromiterea datelor personale.