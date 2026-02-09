Danone România a anunțat inițierea unei rechemări voluntare și preventive a unor loturi de formule pentru sugari Aptamil și Milupa, ca măsură de precauție, în contextul noilor recomandări emise de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA).

Compania precizează că toate produsele Danone sunt fabricate conform unor standarde stricte de siguranță și calitate și trec prin controale riguroase înainte de a părăsi fabricile. Testele de calitate efectuate au confirmat că produsele sunt sigure pentru consum. Cu toate acestea, pentru a rămâne pe deplin aliniați cerințelor actualizate ale autorităților europene, Danone a decis retragerea voluntară a unor loturi care ar putea prezenta prezența Bacillus cereus peste limita admisibilă, în conformitate cu noile orientări EFSA.

Reprezentanții Danone subliniază că prioritatea companiei este siguranța consumatorilor, în special a sugarilor, și menținerea încrederii părinților și familiilor care folosesc aceste produse. În paralel, compania este concentrată pe asigurarea continuității stocurilor și pe furnizarea de produse sigure.

Consumatorii care au achiziționat produse din loturile vizate sunt rugați să nu le consume și să le returneze la magazinele de unde au fost cumpărate, urmând să primească contravaloarea integrală.

Pentru informații suplimentare, Danone pune la dispoziția consumatorilor un număr de telefon dedicat: 0800 672 888, disponibil de luni până vineri, între orele 09:00 – 18:00.

„Ne cerem scuze pentru orice neplăcere cauzată”, transmit reprezentanții companiei.

Distribuitorul produselor este DANONE SRL, cu sediul în București, Sector 2, Bulevardul Barbu Văcărescu nr. 301–311, clădirea Afi Lakeview, etajul 7.