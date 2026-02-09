Angajații Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Maramureș au demarat lucrări de decolmatare și reprofilare a albiei minore a cursului de apă Sălaj, pe o lungime totală de aproape opt kilometri, în localitățile Ulmeni, Ariniș și Sălsig.

Pe tronsonul vizat, albia minoră prezintă un grad ridicat de colmatare, cauzat de depuneri de material aluvionar și acumulări de material vegetal, care obturează secțiunea de scurgere și favorizează revărsarea apei către maluri.

Lucrările aflate în desfășurare vizează restabilirea secțiunii optime de scurgere a apei, îndepărtarea depunerilor aluvionare, curățarea vegetației și a obstacolelor din albie, menținerea echilibrului ecologic al cursului de apă, protejarea lucrărilor hidrotehnice și a proprietăților riverane, precum și reducerea riscului de inundații și creșterea gradului de siguranță a localităților din zonă.

Reprezentanții SGA Maramureș precizează că aceste intervenții fac parte din strategia de prevenire și gestionare a fenomenelor hidrologice periculoase. În anul 2025 au fost realizate lucrări similare pe o lungime de 2,7 kilometri ai râului Sălaj, în localitățile Oarța de Jos, Ulmeni, Băsești și Ariniș.