La Satu Nou de Jos au început lucrările pentru Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Pantelimon”, un proiect menit să aducă alinare, sprijin și demnitate persoanelor aflate în suferință și familiilor acestora.

Inițiativa aparține Asociației „Filantropia Maramureșeană”, asociația filantropică a Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului. După obținerea autorizației de construcție, în aceste zile se desfășoară lucrările de amenajare a șantierului, urmând ca edificarea centrului să înceapă propriu-zis în perioada următoare.

Noul centru va fi un loc al grijii și compasiunii, unde pacienții cu boli grave vor beneficia de îngrijire paliativă, iar familiile lor vor primi sprijin într-un moment dificil. Proiectul răspunde unei nevoi reale a comunității și își propune să ofere nu doar servicii medicale, ci și mângâiere sufletească, în spiritul valorilor creștine.

Reprezentanții Asociației Filantropia Maramureșeană transmit că acest demers nu ar fi posibil fără sprijinul comunității și al tuturor celor care aleg să se implice. Evoluția lucrărilor va fi comunicată periodic, pe măsură ce centrul prinde formă.

Cei care doresc să contribuie la realizarea Centrului de Îngrijiri Paliative „Sfântul Pantelimon” pot susține proiectul prin donații sau prin redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit, oferind astfel o șansă în plus la alinare și speranță pentru cei aflați în suferință.