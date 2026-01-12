Circulația rutieră pe sectoarele de drumuri naționale din județul Maramureș se desfășoară în condiții de iarnă. Nu sunt drumuri naționale blocate și nu se înregistrează restricții de trafic.

În ceea ce privește starea părții carosabile, se semnalează zăpadă frământată, cu grosimi variabile, după cum arată CJSU:

• DN1C, E58 și varianta de ocolire a municipiului Baia Mare – zăpadă frământată cu grosimea cuprinsă între 0 și 2 cm;

• DN18 Pasul Gutâi Baia Mare – zăpadă frământată cu grosimea cuprinsă între 1-2 cm

• DN18 Petrova – zăpadă frământată cu grosimea cuprinsă între 2-3 cm;

• DN18 și DN17C – zăpadă frământată cu grosimea cuprinsă între 0-1 cm;

• DN18 Pasul Prislop – zăpadă frământată cu grosimea cuprinsă km156 km și km181 între 0-1 cm;

• DN18B Târgu Lăpuș – zăpadă frământată cu grosimea cuprinsă între 0-2 cm;

• DN19 Huta Certeze – zăpadă frământată cu grosimea cuprinsă între 0-2 cm;

Intervenții utilaje și material antiderapant:

• Trei utilaje în acțiune pe DN1C, E58 și pe varianta de ocolire a municipiului Baia Mare cu 29 tone de material antiderapant;

• Șapte utilaje în acțiune pe DN18 – Pasul Gutâi cu 20 tone de material antiderapant;

• Trei utilaje în acțiune pe DN19 și DN 18 la Sighetu Marmației cu 22 tone de material antiderapant;

• Trei în acțiune pe Dealul Hera spre Rona de Jos, Rona de Sus, Petrova, Leordina cu 21 tone de material antiderapant;

• Trei utilaje în acțiune pe DN18 și DN17C cu 17 tone de material antiderapant.

• Șase utilaje în acțiune pe DN18 – Pasul Prislop și Borșa cu 46 tone de material antiderapant.

• Patru utilaje în acțiune pe DN18B cu 12 tone de material antiderapant

În total, sunt mobilizate 29 de utilaje și au fost folosite 167 de tone de material antiderapant.

Stratul de zăpadă proaspăt depus în afara părții carosabile măsoară între 10 și 15 cm. Cerul este acoperit, ninge în județ, iar în zona înaltă de munte vântul prezintă intensificări temporare, viscolind ninsoarea și spulberând zăpada.

Se intervine în continuare pe drumurile naționale și județene pentru asigurarea condițiilor de siguranță a traficului.