Chiar dacă pentru mulți primari din Maramureș prognozele meteo care anunță ninsori sunt un motiv de îngrijorare, există și edili care privesc iarna ca pe o oportunitate. Aceștia profită de stratul de zăpadă pentru a atrage turiști și pentru a diversifica oferta de agrement din stațiunile pe care le administrează.

La Borșa, pe lângă binecunoscuta Pârtie Olimpică de schi, a fost inaugurată recent și o pârtie de tubbing, o atracție dedicată în special copiilor, dar și adulților care preferă distracția fără emoțiile schiurilor. Colacii speciali și traseul amenajat în condiții de siguranță promit momente de relaxare și adrenalină pentru întreaga familie.

Autoritățile locale spun că investiția vine ca răspuns la cererea tot mai mare din partea turiștilor care caută activități variate, nu doar schi. În plus, noua pârtie contribuie la prelungirea sezonului turistic de iarnă și la creșterea numărului de vizitatori, cu beneficii directe pentru hotelieri, restaurante și afacerile locale.

Vezi aici imagini cu noua distracție