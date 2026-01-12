La Sighetu Marmației, în ziua de 15 ianuarie, va fi omagiat Mihai Eminescu, la 176 de ani de la nașterea Luceafărului poeziei românești.

Adunarea va avea loc în Parcul „Grădina Morii”, la bustul poetului, la ora 12.00, pentru a aduce un gând de recunoștință celui care a dăruit limbii române nemurire prin vers. În acest spațiu al liniștii și al memoriei, poezia va deveni punte între trecut și prezent.

Sighetenii sunt așteptați la acest moment de suflet, în care cuvântul eminescian va răsuna din nou, ca un legământ cu valorile noastre culturale și cu frumusețea limbii române.