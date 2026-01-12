Două zile de foc pentru salvamontiștii din întreaga țară solicitați sa intervină la un număr ingrijorator de mare de evenimente montane, record nedorit al acestui sezon de iarnă.

Sâmbătă, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 121 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor, iar duminică 67 de apeluri.

Salvamont Maramureș a avut 27 de apeluri: 17 sâmbătă și 10 duminică.

În cazul intervențiilor din țară au fost salvate 198 de persoane. Dintre acestea, 85 au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor.

S-au primit și 102 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.

Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane.