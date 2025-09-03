În urma protocolului dintre CS Minaur și Academia de Handbal Minaur Baia Mare, academia va beneficia de experiența și cunoștințele antrenorului portughez Ruben Ferreira.

Ruben vine la recomandarea antrenorului principal Nuno Farelo și va lucra alături de echipa academiei pentru a forma și crește tinerele talente încă de la cele mai fragede vârste.

Scopul? O trecere mai ușoară de la juniori spre seniori, pe o linie metodică unitară, cu aceleași principii și aceeași filozofie ca echipă mare.