Reprezentanții Vital anunță întreruperea funizării apei potabile miercuri, 10 septembrie, până la ora 15.00, pe str. Viilor din Baia Mar penru lucrări de modernizare la stația de pompare apă potabilă.

Până la ora 10.00 nu vor avea apă la robinete băimărenii de pe str. Vasile Alecsandri nr. 1-11 și Piața Izvoare pentru lucrări de modernizare la rețeaua de distribuție a apei potabile.

Chiar dacă aceste lucrări crează disconfort locuitorilor din zonă, ele sunt necesare pentru îmbunătățirea serviciilor oferite și pentru a asigura locuitorilor accesul la apă potabilă și la sistemul de canalizare.

Tot miercuri, 10 septembrie, până la ora 14.00 va fi întreruptă furnizarea apei potabile pe str. Valea Roșie din cauza unei avarii avarie la conductă.

Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.