Un bărbat în vârstă de 51 de ani din comuna maramureșeană Bârsana i-a incendiat gospodăria unui vecin, l-a amenințat cu moartea și apoi a fugit în pădure.

Chiar și ascuns, individul a continuat să posteze live-uri pe rețelele sociale în care a amenințat în continuare. A fost prins, într-un final, după o amplă operațiune a polițiștilor, sprijiniți de un elicopter cu termoviziune.

Băi, prietene, te-am răbdat atâția ani de zile, nu ți-ai văzut de treaba ta, nu mai suport! Sună la Miliție și la pompieri!”, i-a transmis incendiatorul vecinului său, pe o rețea socială.

Incidentul a avut loc joi seară, 11 septembrie. Atunci, bărbatul, recidivist, a aprins intenționat o claie de fân, un șopron și o construcție din lemn care-i aparțineau vecinului cu care, se pare, se afla în conflict de mai multă vreme.

După ce a pus focul, individul a fugit într-o pădure din apropiere și a intrat live pe rețelele sociale, unde din nou și-a amenințat vecinul cu moartea, agitând și un topor pentru a părea mai periculos. Pentru găsirea lui a fost mobilizat și un elicopter al Inspectoratului General de Aviație, dotat cu echipamente de termoviziune.