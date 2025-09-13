Un accident rutier a avut loc azi-dimineață, în jurul orei 06:15, pe DN1C, în afara localității Glod.

Polițiștii rutieri au stabilit faptul că, un bărbat de 34 de ani, din comuna Zalha, în timp ce conducea un autoturism dinspre Dej înspre Baia Mare, într-o curbă la dreapta, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un autoturism la volanul căruia se afla un bărbat de 36 de ani, dIn comuna Prundu Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud.

În urma evenimentului, bărbatul de 36 de ani, a necesitat transportul la o unitate medicală.

Cu ocazia testării bărbatului de 34 de ani cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de 0.78 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii rutieri continua cercetările în cadrul unui dosar penal, în vederea stabilirii tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.