Meteorologii au emis o atenționare cod galben de vânt pentru județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, Suceava și Neamț, precum și pentru vestul Carpaților Meridionali, cu rafale de până la 100 km/h la altitudini mari, valabilă de sâmbătă seara.

Meteorologii au emis un cod galben de vânt valabil începând din seara zilei de sâmbătă, pentru județul Caraș-Severin și jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, unde rafalele vor ajunge la 50–60 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m vor atinge 80–90 km/h.

Avertizarea se extinde duminică

Pe parcursul zilei de duminică, avertizarea se extinde și pentru județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, zona joasă a județelor Suceava și Neamț, precum și vestul Carpaților Meridionali.

În aceste zone, vântul va avea intensificări de 50–70 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor ajunge la 90–100 km/h..

