Aseară, 12 septembrie, în cadrul emisiunii „Vocea României” difuzată de PRO TV, publicul și juriul au fost impresionați de prestația lui Paul Ananie, un tânăr artist originar din Vadu Izei, județul Maramureș.

Acesta a ales să interpreteze într-o manieră personală celebra piesă „Lie ciocârlie”. Vocea sa caldă și prezența scenică aparte au adus pe scenă emoție autentică și un omagiu modern tradiției românești.

Momentul său a convins antrenorii: Teo și Horia, Smiley și Tudor și-au întors scaunele, semn că interpretarea a fost una remarcabilă. În cele din urmă, Paul a ales să meargă în echipa Teo & Horia.

Tânărul maramureșean își continuă astfel drumul artistic pe scena unuia dintre cele mai urmărite show-uri de talente din România, promițând multe alte momente memorabile.