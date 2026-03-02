În plină instaurare a regimului comunist, o tânără din Maramureș avea să scrie una dintre cele mai impresionante pagini ale rezistenței anticomuniste din România. Aristina Pop, fiica unui pădurar din zonă, a intrat în lupta armată împotriva regimului la doar 18 ani, alăturându-se grupului de partizani din Munții Țibleșului, condus de tatăl său, Nicolae Pop.

Timp de patru ani, adolescenta a trăit ascunsă în păduri și grote subterane, dormind cu arma alături și asumându-și un dublu rol: luptătoare și infirmieră a partizanilor. A învățat să trateze răni provocate de gloanțe, să facă injecții și să îngrijească degerături, într-o viață departe de normalitatea adolescenței. În locul balurilor și al școlii, Aristina spăla feșe însângerate în apele reci ale izvoarelor montane.

În 1953, a fost trădată și capturată de Securitatea. Dusă la anchetă în Baia Mare, tânăra a fost supusă unor torturi extreme. Bătută până la pierderea cunoștinței, lăsată să sângereze pe podeaua de beton și supusă unor interogatorii repetate, Aristina Pop a refuzat să ofere orice informație despre camarazii săi.

În ciuda presiunilor, nu a cedat. A fost condamnată la 20 de ani de muncă silnică și a trecut prin închisorile de la Jilava și Miercurea Ciuc, simboluri ale represiunii comuniste. A fost eliberată abia în 1964, cu sănătatea grav afectată, dar fără să-și fi trădat vreodată idealurile sau tovarășii de luptă.

Povestea Aristinei Pop rămâne o mărturie puternică despre curajul și sacrificiul unor tineri care au ales să se opună dictaturii. Un exemplu care arată că eroismul nu ține de vârstă sau de forță fizică, ci de tăria morală de a nu-ți vinde semenii, chiar și atunci când prețul este suferința extremă.

În ultimii ani ai vieții, a scris o carte în care a prezentat terorile la care a fost supusă.