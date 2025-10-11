Mereu prezenți acolo unde este nevoie de ei, mereu acolo să ajute, lucrătorii SMURD au nevoie de ajutor la rândul lor. Asociația pentru SMURD Maramureș anunță că face recrutări în această perioadă.

Intervalul de înscriere este 7-15 octombrie și se fac exclusiv online. Voluntarii admiși vor participa la activități de educație pentru sănătate, campanii publice, cursuri de prim ajutor și acțiuni umanitare în sprijinul comunității.

VEZI FORMULARUL DE ÎNSCRIERE AICI