Baia Mare, 11 octombrie 2025 – Astăzi, la Liceul „Ep. Dr. Alexandru Rusu” Baia Mare, a avut loc deschiderea oficială a cursurilor de Biologie destinate elevilor din clasele a VI-a, a VII-a și a VIII-a, organizate în cadrul Centrului Județean de Excelență Maramureș.

Evenimentul marchează debutul unui nou an de activități dedicate tinerilor pasionați de științele vieții, oferindu-le oportunități unice de învățare prin experiență – de la activități practice de laborator și observații biologice, până la proiecte de cercetare și analize de date. 🔬🌱

Reprezentanții liceului și profesorii coordonatori au subliniat importanța acestei inițiative, evidențiind faptul că programul de excelență nu se limitează la pregătirea pentru olimpiade și concursuri, ci are menirea de a forma gândirea științifică, curiozitatea intelectuală și spiritul de echipă al elevilor.

Deschiderea de astăzi consolidează parteneriatul dintre Centrul Județean de Excelență Maramureș și Liceul „Ep. Dr. Alexandru Rusu” Baia Mare, un parteneriat dedicat susținerii performanței și cultivării pasiunii pentru știință.

Felicitări tuturor elevilor și cadrelor didactice implicate! Le dorim mult succes, inspirație și entuziasm în explorarea fascinantă a lumii vii!

Cursurile vor continua pe tot parcursul anului școlar, reunind elevi talentați din întreg județul, sub îndrumarea profesorilor mentori ai Centrului Județean de Excelență Maramureș.