Digi24.ro. „Am descoperit mai multe colete cu milioane de bancnote care nu erau originale. Aceste bancnote sunt contrafăcute. Pot induce în eroare întrucît au grafica similară bancnotele autentice. Se desfășoară cercetări cu privire la faptă”, a explicat Octavian Dan, vineri pentru

Reacția vine în contextul în care Poliţia Română şi Autoritatea Vamală Română au descoperit vineri, în Portul Constanţa Sud, 160 de colete cu bancnote contrafăcute, fiind, în total, 4,8 milioane de bancnote. Valoarea însumată a bancnotelor false depăşea 960 de milioane de euro.

Comunicatul de presă a avut titlul „Captură record: Aproape 1 miliard de euro în bancnote contrafăcute, descoperit de Poliția Română și Autoritatea Vamală”, însă nicăieri în continuț nu a fost precizat faptul că toate bancnotele sunt inscripționate cu mesajul „Prop Copy” sau că pe cele de 100 euro este scris pe lateralul lor „doar pentru producții cinematografice – copie”.

În schimb, scria că „au fost identificate 160 de colete cu bancnote contrafăcute din categoria de fals codificată la nivel european «altered design»”. Poliția Română a mai precizat că bancnotele de 500 euro și cele de 200 euro nu aveau serie. Cele de 100 și de 50 euro aveau serie.

Poliția Română a postat și pe Facebook „cea mai mare captură de bancnote contrafăcute”, cu imagini în care poate fi observat mesajul „Prop Copy” pe toate bancnotele, cât și mesajul privind recuzita de film pe cele de 100 euro.

După câteva ore „bomba” s-a fâsâit rău de tot, astfel că Poliția Română a fost nevoită să recunoască oficial că s-a făcut de râs:

„Intervenția noastră a fost una preventivă, nu „spectaculoasă” Banii „contrafăcuți” confiscați vineri de Poliția Română și Autoritatea Vamală, în Portul Constanța Sud, a căror valoare înscrisă pe bancnote se apropia de un miliard euro, sunt de fapt recuzită de film. Bancnotele despre care Poliția afirmă că sunt „contrafăcute” sunt incripționate cu mesajul „Prop Copy” (copie pentru recuzită – trad.), iar pe „bancnotele” de 100 euro apare pe lateral scris „doar pentru producții cinematografice – copie”.