Sâmbătă, 11 octombrie, stadionul “Someșul” din Satu Mare a fost gazda partidei dintre SC Olimpia și CS Minaur Baia Mare, joc din cadrul rundei a 8-a din Liga a III-a, seria 8. A fost o partidă dificilă, golul băimărenilor a venit abia în partea a doua, dar acest lucru contează mai puțin. Mult mai important este că Minaur a profitat de rezultatele înregistrate de contracandidatele la șefia serie și a urcat pe prima poziție, având trei puncte avans față de Tășnad și patru față de Zalău.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Raphael Stănescu, jucător care a intrat în teren din postura de rezervă, după ce în etapele precedente nu jucase deloc din cauza unor probleme medicale. Revenirea a fost însă una cu succes.

SC Olimpia Satu Mare – CS Minaur Baia Mare: 0-1 (0-0)

A marcat Raăhael Stănescu (73)

Stadionul “Someșul” din Satu Mare

Arbitri: Eduard Centea – Alexandru Turian, Adrian Ioan Iancău (toți din Zalău). Rezervă: Victor Hurducaș (Iclod – Cluj). Observator arbitri: Dan Monea (Aiud – Alba). Delegat joc: Nicolae Moisi (Zalău)

CS Minaur (antrenori: Francisc Dican, Romulus Buia, Vasile Șleam): 1. Flavius Croitoru – 16. Cătălin Alexe, 93. Andrei Mocanu, 44. Mohamed Camara, 22. Darius Mureșan, 6. Raul Krausz, 7. Sergiu Ciocan (29. Alin Baciu – min. 87), 21. Andy Bădici (88. Manuel Nana – min. 87), 80. Andrei Moga, 97. Viorel Chinde (10. Raul Vitan – min. 59), 9. Jhonatan Perris Nsonde (11. Raphael Stănescu -min. 59)

Rezerve: 99. Marco Șuldac – 4. Jhon Mondragon, 33. Gabriel Țura, 17. Denis Buhai, 30. Sanusi Hussaini

Cartomașe galbene: Mocanu (64), Alexe (80), Nana (90+4)

Etapa a 8-a

Lotus Băile Felix – Academia de Fotbal Viitorul Cluj: 1-1

Sănătatea Cluj-Napoca – Unirea Tășnad: 4-2

SCM Zalău – CSM Sighetu Marmației: 1-1

Sticla Arieșul Turda – Unirea Dej: 1-1

SC Olimpia Satu Mare – CS Minaur Baia Mare: 0-1

Crișul Sântandrei – Bihorul Beiuș: 2-0

Clasament

Minaur Baia Mare – 21p (20-12) – 8 Unirea Tășnad – 18p (23-10) – 8 SCM Zalău – 17p (14-8) – 8 Crisul Sântandrei – 14p (13-8) – 8 CSM Sighet – 13p (15-11) – 8 Sănătatea Cluj – 13p (16-11) – 8 Lotus Băile Felix – 11p (11-9) – 8 Viitorul Cluj – 10p (9-8) – 8 Bihorul Beiuș – 7p (6-14) – 8 Unirea Dej – 5p (7-10) – 8 Olimpia Satu Mare – 4p (8-21) – 8 Sticla Turda – 1p (4-24) – 8

Etapa viitoare. Vineri, 17 octombrie, 15.00: Unirea Dej – Băile Felix; Viitorul Cluj – SC Olimpia. Sâmbătă, 18 octombrie, 15.00: Bihorul Beiuș – SCM Zalău; CS Minaur – Sănătatea Cluj; CSM Sighet – Arișeul Turda; Unirea Tășnad – Crișul.