Sâmbătă, 11 octombrie, stadionul “Someșul” din Satu Mare a fost gazda partidei dintre SC Olimpia și CS Minaur Baia Mare, joc din cadrul rundei a 8-a din Liga a III-a, seria 8. A fost o partidă dificilă, golul băimărenilor a venit abia în partea a doua, dar acest lucru contează mai puțin. Mult mai important este că Minaur a profitat de rezultatele înregistrate de contracandidatele la șefia serie și a urcat pe prima poziție, având trei puncte avans față de Tășnad și patru față de Zalău.
Unicul gol al meciului a fost marcat de Raphael Stănescu, jucător care a intrat în teren din postura de rezervă, după ce în etapele precedente nu jucase deloc din cauza unor probleme medicale. Revenirea a fost însă una cu succes.
SC Olimpia Satu Mare – CS Minaur Baia Mare: 0-1 (0-0)
- A marcat Raăhael Stănescu (73)
- Stadionul “Someșul” din Satu Mare
- Arbitri: Eduard Centea – Alexandru Turian, Adrian Ioan Iancău (toți din Zalău). Rezervă: Victor Hurducaș (Iclod – Cluj). Observator arbitri: Dan Monea (Aiud – Alba). Delegat joc: Nicolae Moisi (Zalău)
- CS Minaur (antrenori: Francisc Dican, Romulus Buia, Vasile Șleam): 1. Flavius Croitoru – 16. Cătălin Alexe, 93. Andrei Mocanu, 44. Mohamed Camara, 22. Darius Mureșan, 6. Raul Krausz, 7. Sergiu Ciocan (29. Alin Baciu – min. 87), 21. Andy Bădici (88. Manuel Nana – min. 87), 80. Andrei Moga, 97. Viorel Chinde (10. Raul Vitan – min. 59), 9. Jhonatan Perris Nsonde (11. Raphael Stănescu -min. 59)
- Rezerve: 99. Marco Șuldac – 4. Jhon Mondragon, 33. Gabriel Țura, 17. Denis Buhai, 30. Sanusi Hussaini
- Cartomașe galbene: Mocanu (64), Alexe (80), Nana (90+4)
Etapa a 8-a
- Lotus Băile Felix – Academia de Fotbal Viitorul Cluj: 1-1
- Sănătatea Cluj-Napoca – Unirea Tășnad: 4-2
- SCM Zalău – CSM Sighetu Marmației: 1-1
- Sticla Arieșul Turda – Unirea Dej: 1-1
- SC Olimpia Satu Mare – CS Minaur Baia Mare: 0-1
- Crișul Sântandrei – Bihorul Beiuș: 2-0
Clasament
- Minaur Baia Mare – 21p (20-12) – 8
- Unirea Tășnad – 18p (23-10) – 8
- SCM Zalău – 17p (14-8) – 8
- Crisul Sântandrei – 14p (13-8) – 8
- CSM Sighet – 13p (15-11) – 8
- Sănătatea Cluj – 13p (16-11) – 8
- Lotus Băile Felix – 11p (11-9) – 8
- Viitorul Cluj – 10p (9-8) – 8
- Bihorul Beiuș – 7p (6-14) – 8
- Unirea Dej – 5p (7-10) – 8
- Olimpia Satu Mare – 4p (8-21) – 8
- Sticla Turda – 1p (4-24) – 8
Etapa viitoare. Vineri, 17 octombrie, 15.00: Unirea Dej – Băile Felix; Viitorul Cluj – SC Olimpia. Sâmbătă, 18 octombrie, 15.00: Bihorul Beiuș – SCM Zalău; CS Minaur – Sănătatea Cluj; CSM Sighet – Arișeul Turda; Unirea Tășnad – Crișul.
