Două persoane au fost identificate, la scurt timp de polițiști

Poliția a fost sesizată în aseara de miercuri, 3 septembrie, cu privire la plecarea voluntară a unei tinere și a fiului său minor, dintr-un centru din Baia Mare unde erau instituționalizați. Aceștia nu au revenit în centru, iar tânăra nu a putut fi contactată de familie.

Imediat, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș a fost constituită o echipă complexă de căutare. În mai puțin de trei ore de la sesizare, în urma verificărilor efectuate și a informațiilor obținute, polițiștii au reușit să o găsească pe tânără și pe fiul ei minor, în siguranță.

Pe durata dispariției, aceștia nu au fost victimele vreunei infracțiuni.

Reamintim că fiecare plecare voluntară, de acasă sau dintr-un centru, fără a anunța și fără a păstra legătura cu apropiații sau personalul responsabil, provoacă îngrijorare și determină mobilizarea unor resurse importante pentru căutare.

Îi încurajăm pe toți cei care aleg să plece pentru o perioadă să răspundă la telefon atunci când sunt contactați și să comunice cu familia sau cu forțele implicate în căutare.

Scopul demersurilor este prevenirea unor situații nedorite sau a unor posibile tragedii!