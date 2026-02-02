Prețurile aurului și argintului au continuat să scadă după o inversare dramatică a tendinței ascendente care a dus metalele prețioase la niveluri record.

În tranzacțiile din Asia de luni, prețurile spot ale aurului au scăzut cu peste 9%, până la 4.403 dolari (3.222 lire sterline) pe uncie, în timp ce argintul a scăzut cu 15%, până la mai puțin de 72 de dolari pe uncie, notează BBC.

Scăderi și la petrol

Prețurile au atins noi recorduri în ianuarie, după ce băncile centrale au adăugat mai multe lingouri la rezervele lor, iar investitorii au investit în active sigure, din cauza incertitudinilor financiare și geopolitice.

Piețele erau, de asemenea, îngrijorate de independența Rezervei Federale a SUA, dar prețurile metalelor prețioase au scăzut vineri, după ce președintele Donald Trump l-a numit pe fostul guvernator al băncii centrale, Kevin Warsh, în funcția de nou președinte.

Acțiunile asiatice au scăzut, de asemenea, indicele de referință Kospi din Coreea de Sud înregistrând cele mai mari pierderi, cu o scădere de peste 5%. În restul regiunii, indicele Hang Seng din Hong Kong a scăzut cu 3%, iar indicele Nikkei 225 din Japonia a înregistrat o scădere de peste 1%.

Pe piețele energetice globale, prețul petrolului brut a scăzut cu peste 5% după ce principalii producători de petrol au convenit să mențină producția neschimbată.

Metalele prețioase au avut un an de succes în 2025, aurul înregistrând cea mai mare creștere anuală din 1979.

Pe fondul îngrijorărilor piețelor financiare legate de tarifele impuse de Trump și de temerile că acțiunile legate de inteligența artificială erau supraevaluate, aurul și argintul au atins în repetate rânduri noi recorduri.

Aurul a atins un nivel maxim de peste 5.500 de dolari la sfârșitul lunii ianuarie a acestui an, în timp ce argintul a atins, de asemenea, un nivel record de peste 120 de dolari.

Analiștii de pe Wall Street se așteaptă ca Fed să reducă rata dobânzii de cel puțin două ori în 2026. Aurul tinde să fie considerat o investiție mai atractivă atunci când ratele dobânzilor sunt scăzute.

Unul dintre cele mai mari avantaje ale aurului este relativă sa raritate. Potrivit asociației profesionale World Gold Council, până în prezent au fost extrase doar aproximativ 216.265 de tone de aur.

Deși preocupările economice pot contribui la creșterea valorii aurului, prețurile pot scădea la fel de ușor atunci când aceste preocupări se atenuează sau când investitorii consideră că creșterile au fost exagerate.

Vineri, aurul spot a înregistrat cea mai puternică scădere într-o singură zi din 1983, cu o scădere de peste 9%, în timp ce argintul a scăzut cu 27%.