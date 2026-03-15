Primăria comunei Bârsana lansează un apel important către cetățenii din comună și din satul Nănești, în contextul riscului ridicat de producere a incendiilor de vegetație în această perioadă.

Autoritățile locale atrag atenția că, din cauza condițiilor care favorizează extinderea rapidă a focului, este strict interzisă utilizarea focului în câmp deschis pentru arderea vegetației uscate sau a resturilor vegetale rezultate din curățarea terenurilor agricole, pășunilor sau grădinilor.

Situația este cu atât mai serioasă cu cât, în prezent, în satul Nănești se desfășoară un incendiu de vegetație care durează de aproximativ 20 de ore. Flăcările au afectat deja o suprafață de aproximativ 40 de hectare. Pentru limitarea și stingerea incendiului intervin aproximativ 50–60 de persoane, care depun eforturi susținute pentru a controla focul și a preveni extinderea acestuia.

Primarul comunei, Teodor Ștefanca, face apel la responsabilitatea și spiritul civic al locuitorilor și le cere să respecte câteva măsuri esențiale de prevenire:

să nu utilizeze focul deschis pentru arderea vegetației uscate;

să nu aprindă focul în apropierea terenurilor agricole, pădurilor sau zonelor cu vegetație;

să anunțe imediat autoritățile dacă observă foc sau fum suspect;

să respecte indicațiile autorităților și ale echipelor de intervenție.

Reprezentanții administrației locale subliniază că prevenirea incendiilor este responsabilitatea fiecăruia dintre noi, iar un comportament responsabil poate preveni pagube materiale importante și poate proteja mediul, gospodăriile și siguranța comunității.