Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Maramureș au efectuat 14 percheziții domiciliare într-un dosar ce vizează infracțiuni de nerespectare a regimului armelor și munițiilor și braconaj cinegetic. În urma acțiunii, mai multe bunuri au fost ridicate, iar o persoană a fost reținută pentru 24 de ore, cercetările fiind continuate sub coordonarea procurorului de caz.

Redăm comunicatul IPJ Maramureș:

” Azi, 15 martie a.c., polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au pus în aplicare 14 mandate de percheziție domiciliară, emise de Judecătoria Dragomirești, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și braconaj cinegetic.

Perchezițiile s-au desfășurat la mai multe domicilii situate pe raza localităților Dealul Ștefăniței, Romuli și Runcu Salvei din județul Bistrița Năsăud.

În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, mai multe bunuri de interes cauzei.

Cu această ocazie, sub supravegherea procurorului de caz s-a dispus efectuarea în continuarea

a urmăririi penale față de trei persoane. Două persoane au fost conduse la sediul poliției pentru audieri.

De asemenea, în urma probatoriului administrat, față de o persoană polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

Totodată, polițiștii au aplicat trei sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 295 din 2004 privind regimul armelor și munițiilor, respectiv măsuri complementare de anulare a dreptului de port și folosire de armă si muniție letală.

Cercetările sunt continuate de polițiști, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Dragomirești, pentru săvârșirea infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă letală fără drept și braconaj cinegetic.

Activitățile au beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Serviciului de Investigații Criminale, Poliției Orașului Vișeu de Sus, Poliției Orașului Dragomirești, Biroului pentru Protecția Animalelor, Serviciului Criminalistic, polițiștilor de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, precum și de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.”