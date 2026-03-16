Un incident rutier a avut loc azi în zona Pădurea Stejarul, unde circulația s-a desfășurat cu dificultate pentru o perioadă de timp. La fața locului a intervenit un echipaj al Poliția Rutieră, care a dirijat traficul și a asigurat zona pentru evitarea altor evenimente rutiere.

Potrivit imaginilor surprinse în zonă, în incident au fost implicate un autocamion și o autoutilitară, acestea fiind oprite pe carosabil în momentul intervenției polițiștilor. Traficul s-a desfășurat alternativ, pe un singur sens de mers, până la degajarea drumului.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență pe acest sector de drum și să respecte indicațiile polițiștilor aflați la fața locului.