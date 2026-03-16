Elevii de clasa a VIII-a susțin astăzi, 16 martie, proba scrisă la limba și literatura română, prima etapă a simulării Evaluării Naționale 2026. Examenul se desfășoară în toate școlile din țară, iar candidații au la dispoziție două ore pentru rezolvarea subiectelor, conform regulilor stabilite de Ministerul Educației. Simularea continuă marți, 17 martie, cu proba la matematică, iar rezultatele vor fi comunicate la finalul acestei luni.

Potrivit datelor Ministerului Educației, simularea Evaluării Naționale 2026 se desfășoară în peste 4.500 de unități de învățământ, în timp ce în alte 127 de școli sesiunea nu este organizată.

Subiectele și baremele de corectare pentru simularea Evaluării Naționale se publică în fiecare zi, după încheierea probei, la ora 15:00, pe site-ul oficial al Ministerului Educației, pe platforma dedicată subiecte.edu.ro (secțiunea Subiecte și bareme).

La simularea Evaluării Naționale, fiecare probă scrisă durează 120 de minute (două ore), timp calculat din momentul în care subiectele au fost distribuite elevilor în sala de examen. Accesul candidaților în săli are loc, de regulă, până la ora 8:30, iar probele încep la ora 9:00.

Candidații care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvarea subiectelor pot părăsi sala de examen cel mai devreme după o oră de la începerea probei scrise. La părăsirea sălii de examen, candidații nu primesc subiectele.

În situații obiective, neimputabile candidaților, în care, în timpul probei scrise, este luată decizia anulării și a rescrierii lucrării, se poate prelungi timpul destinat redactării, cu cel mult o oră, conform unei proceduri elaborate de către Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.