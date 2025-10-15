TREI MANDATE DE PERCHEZIȚIE DOMICILIARĂ ÎN LOCALITATEA PETROVA, CA URMARE A UNEI POSTĂRI PE REȚELELE DE SOCIALIZARE

Ca urmare a apariției în spațiul public a unor imagini în care trei tineri ce s-ar fi aflat într-un autoturism și ar fi deținut și manipulat o armă, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Maramureș este abilitat să comunice următoarele aspecte:

La data de 13 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Expozivi și Substanțe Periculoase s-au sesizat din oficiu și au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.

Ca urmare a activităţilor desfăşurate, poliţiştii i-au identificat pe tinerii din imagini și astăzi, 15 octombrie, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus, au pus în executare trei mandate de percheziție la domiciliile celor trei tineri, bănuiți de comiterea activității infracționale, în localitatea Petrova.

În urma perchezițiilor efectuate, polițiștii au descoperit și ridicat bunuri de natură a proba activitatea infracțională, iar, ca urmare a activităţilor desfăşurate, au depistat obiectului cauzei, respectiv un pistol de tip airsoft.

Activitatea a fost realizată cu sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și al polițiștilor din cadrul Serviciului Criminalistic Maramureș.

Polițiștii, sub supravegherea procurorului, continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.

Avertizăm cetățenii să manifeste atenție sporită în realizarea de conținut pe rețelele de socializare, întrucât postările pot atrage consecințe juridice.

Vă reamintim că, odată începută urmărirea penală, polițiștii, sub coordonarea procurorului de caz, desfășoară activități judiciare reglementate de lege, în scopul de a administra probatoriul cauzei, de a identifica persoanele vinovate și de a le trage la răspundere, potrivit legii.